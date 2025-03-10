Вашингтон, 10 марта, 2025, 04:49 — ИА Регнум. Спорт РИА НовостиРоссийский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Сиэтл Кракен» 9 марта забил 886-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заработав 1600 очков в лиге.

Michael Miller Александр Овечкин

Игра закончилась 4:2 в пользу «Вашингтона». Овечкин забил 33-ю шайбу в сезоне и довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 886, сократив тем самым отставание до рекорда Уэйна Гретцки до восьми голов.

Как передавало ИА Регнум, перед этим последнюю шайбу россиянин забил 7 марта, играя против «Нью-Йорк Рейнджерс». Форвард после этого выкрикнул по-русски «Да!», а остальные хоккеисты «Вашингтона» кинулись его обнимать и кричать, что стали частью истории.

По прогнозу НХЛ, Овечкин сможет побить рекорд Гретцки 11 апреля в домашнем матче с командой «Каролина Харрикейнз». Но с учетом среднего коэффициента забитых им голов за карьеру 0,6, возможно, что он преодолеет планку 14 апреля на домашнем поле в игре против «Коламбус Блю Джекетс».