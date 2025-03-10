Вашингтон, 10 марта, 2025, 04:13 — ИА Регнум. США по-прежнему продолжают делиться с Украиной рядом разведданных. Такое утверждение 9 марта сделал телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По данным телеканала, США не обменивается с Украиной разведывательной информацией, которая может привести к летальным действиям. В частности, Киеву не предоставляют координаты для нанесения ударов некоторыми видами американского оружия. Например, для РСЗО HIMARS данные не передаются. Но некоторые разведывательные данные Киев продолжает получать.

«Правительство по-прежнему делится с Украиной некоторыми разведывательными данными, чтобы ее войска могли защищаться от российских атак», — поясняется в сообщении.

По словам американского конгрессмена и члена комитета по разведке палаты представителей конгресса Брайана Фицпатрика, законодателей проинформируют об особенностях прекращения администрацией президента США Дональда Трампа обмена разведданными на предстоящей неделе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что около 4:30 мск 4 марта американская военная помощь Украине была прекращена. Позднее, 5 марта, глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ли Рэтклифф объявил, что США на время прекращают обмен разведданными с украинской стороной.

Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) сообщило о временной приостановке доступа Киева к спутниковым снимкам, которые украинские формирования активно использовали для корректировки огня артиллерии и определения целей для ударов дронов. Позднее журнал Time написал, что с Украины выехали западные специалисты, занимавшиеся обработкой спутниковых данных для украинских войск.