Киев, 10 марта, 2025, 04:06 — ИА Регнум. Украина подписала «меморандум о взаимопонимании» с компанией Diehl Defence, производящей системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T. Об этом 9 марта сообщили в украинском минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум IRIS-T

«Подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence — производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины. Подписанный документ открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить способности ПВО», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства Украины.

Отмечается, что меморандум подразумевает увеличение поставок ракет и систем ПВО втрое.

Как передавало ИА Регнум, Германия является второй после США страной по объемам спонсирования киевского режима. Так, 17 февраля правительство ФРГ сообщило, что в новый пакет военной помощи, в который войдут поставки бронемашин, ракет для ПВО и ударных беспилотников, предоставит Украине Германия. В список вошли 56 бронемашин MRAP, ракета для системы средней дальности IRIS-T SLM и ракета для системы малой дальности IRIS-T SLS, а также 300 ударных БПЛА HF-1. Кроме того, Берлин включил в список помощи для Киева снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 41 тысячу боеприпасов для зенитных установок Gepard, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana 2, 50 тысяч артснарядов калибра 155 мм и две тысячи артснарядов калибра 122 мм.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что Берлин сможет постоянно помогать Украине только в том случае, если Евросоюз примет решение о ее специальном финансировании. Шольц добавил, что Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что никакая иностранная помощь Киеву не сможет изменить ход спецоперации на Украине, а поставки вооружений киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.