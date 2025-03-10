Вашингтон, 10 марта, 2025, 03:38 — ИА Регнум. Украинская сторона пока не выражает достаточного желания мирно урегулировать конфликт с Россией. Об этом 9 марта заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«Сейчас они не показывают этого в той степени, в которой должны. Я думаю, что пока они этого не сделали, но я думаю, что они сделают это. Я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух или трех дней», — сообщил Трамп.

Глава Белого дома также считает, что киевский режим подпишет соглашение по редкоземельным ископаемым. Помимо этого, Трамп заявил, что США почти восстановили Украине доступ к разведданным.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая по вине украинской стороны закончилась перепалкой.

6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечается, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.

9 марта телекомпания NBC, ссылаясь на источники в администрации Трампа, сообщила, что президент США дал понять своим помощникам, что, помимо сделки, необходимо, чтобы Зеленский изменил свою позицию по переговорам и высказал готовность идти на уступки, в том числе территориальные. Помимо этого, отметили источники, американский лидер пытается достичь прогресса в вопросе проведения выборов на Украине. Глава США якобы хочет, чтобы Зеленский рассмотрел возможность уйти в отставку.

В этот же день газета Financial Times написала, что киевский режим на предстоящих на следующей неделе переговорах в Саудовской Аравии с американской администрацией предложит план «частичного перемирия» с Россией.