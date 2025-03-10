Лондон, 10 марта, 2025, 03:05 — ИА Регнум. Киевский режим на предстоящих на следующей неделе переговорах в Саудовской Аравии с американской администрацией предложит сценарий «частичного перемирия» с Россией. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку в ходе очень важных двусторонних переговоров на этой неделе», — сказано в публикации FT.

Помимо этого, украинская сторона попытается убедить делегацию США в том, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы настроен на быстрое завершение конфликта. Вместе с этим Киев собирается предложить США сценарий «частичного перемирия» с Россией, которое касается ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в акватории Черного моря.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в январе отмечал, что переговоры по урегулированию украинского кризиса должны вести к долгосрочному миру, а не к временному перемирию. В феврале российский лидер в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что для наступления мира на Украине необходимо устранить изначальные причины конфликта.

При этом Франция и Великобритания хотят протолкнуть собственный план по урегулированию на Украине. Они предлагают объявить перемирие на месяц и ввести «миротворцев» на украинскую территорию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Парижа и Лондона, отметила, что эти страны пытаются добиться передышки для Украины, чтобы она могла укрепить свой потенциал при помощи Запада. России необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании, подчеркнула дипломат.

6 марта президент России заявил, что страна не собирается никому уступать в ситуации по Украине. Глава государства также подчеркнул, что России не нужно чужого, но и своего она не отдаст.