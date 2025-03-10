Оттава, 10 марта, 2025, 03:05 — ИА Регнум. Экс-глава Центрального банка (ЦБ) Канады Марк Карни избран новым лидером правящей Либеральной партии, а после отставки Джастина Трюдо он займёт пост премьер-министра страны. О победе Карни сообщается 9 марта в партийном заявлении в соцсети X.

World Economic Forum Марк Карни

«Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни!» — сообщила партия после голосования, которое прошло в закрытом режиме.

По данным агентства Reuters, 59-летний Карни набрал 86% голосов и обошёл бывшего в борьбе министра финансов Христю Фриланд. Всего в голосовании приняли участие чуть менее 152 тыс. членов партии.

В первом же заявлении после избрания Карни подчеркнул, что его страна никогда не станет частью США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо расплакался 7 марта, выступая на прощальной пресс-конференции в Оттаве. Он пообещал, что правительство не подведет граждан в последние дни работы.

Трюдо занимает пост премьер-министра с 2015 года. 6 января он объявил, что покидает пост главы правительства и лидера Либеральной партии, когда будет избран новый руководитель партии.

Перед этим глава исследовательской компании Nanos Research Ник Нанос рассказал, что Либеральной партии Канады, согласно опросам, доверяют только 21,3% граждан. О доверии Трюдо заявили 17,4% участников исследования. При этом о поддержке Консервативной партии сообщили около 47% респондентов.