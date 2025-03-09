* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 10 марта, 2025, 02:34 — ИА Регнум. Власти Турции, Иордании, Ливана и Ирака договорились провести совместную с Сирией операцию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом 9 марта сообщил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

Иван Шилов ИА Регнум ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация)

«Мы договорились начать совместные усилия и совместную операцию по сотрудничеству и координации в борьбе с ИГ и опасностью, которую она представляет для нашей братской Сирии, для наших стран, для региона и для мира в целом», — заявил ас-Сафади по итогам министерского совещания соседних с Сирией стран.

Он отметил, что на совещании стороны подтвердили, что безопасность и стабильность в Сирии является залогом безопасности и стабильность для всех соседних с ней стран.

Помимо этого, министры обсудили контрабанду наркотиков и другие проблем, присутствующие в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия и США запросили срочные закрытые консультации Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) в связи с применением насилия в отношении мирных жителей в Сирии. Он добавил, что стороны ожидают, что датское председательство СБ ООН назначит консультации на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 10 марта.

7 марта в Латакии вспыхнули столкновения между сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада и силами нового правительства страны. Также стычки начались в провинции Тартус. Власти республики ввели войска в эти регионы.

По данным курдского телеканала Rudaw на 8 марта, в ходе вооруженных столкновений в Сирии погибли не менее 532 мирных жителей. Также сообщается о гибели 93 представителей сил безопасности и 120 бойцов из числа сторонников бывшего президента.

Кроме того, 9 марта начались бои в портовом городе Банияс провинции Тартус. По информации сирийского государственного агентства SANA, сторонники Асада «напали» на газовую электростанцию, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру города, а правительственные силы пытаются вернуть объект под контроль.