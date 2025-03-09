Ланкастер, США, 10 марта, 2025, 02:24 — ИА Регнум. Самолёт, на борту которого находилось пять человек, упал на парковку дома престарелых в американском штате Пенсильвания. Об этом 9 марта сообщает CNN со ссылкой на полицию и местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

Падение воздушного судна произошло около 15:20 по местному времени (22:20 мск) в округе Ланкастер. Авиаборт вылетел из аэропорта Ланкастера и должен был направиться в Спрингфилд, но потерпел крушение через небольшое время после взлёта. Уточняется, что после набора высоты самолёт начал отклоняться влево и падать.

На парковке, куда упало воздушное судно, загорелись несколько автомобилей. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Самолет упал на парковку, в результате загорелись несколько автомобилей. На месте крушения работают экстренные службы.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что проведет расследование авиакатастрофы, которая продолжила череду аналогичных происшествий по всей стране.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 ноября. Камеры наблюдения зафиксировали падение горящего самолёта в реку.

На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Четыре человека спасли из воды, когда самолёт рухнул в реку, столкнувшись с вертолётом при заходе на посадку. Президенту США Дональду Трампу доложили о столкновении двух воздушных судов в Вашингтоне. Он назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью».