Прага, 10 марта, 2025, 02:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп хочет видеть американских шахтеров, «добывающих руду» на Украине, так как он мыслит и действует как бизнесмен. Такое мнение высказал экс-президент Чехии Милош Земан.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

«Я думаю, что Трамп — бизнесмен. И в соответствии с этим ведет себя. Трамп — прагматик, его заботят США и их репутация, его совершенно не волнует Европа. Интерес Трампа заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, вот и всё», — заявил Земан в эфире CNN Prima News.

По мнению политика, Трамп единственный человек, который может урегулировать конфликт на Украине, так как в Европе нет ни одного значимого лидера, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта Трамп заявил, что по-прежнему ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам, несмотря на перепалку с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским. Американский президент отметил неминуемость переговоров, в то время как глава киевского режима высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. В итоге подписание документа отменили, и украинский политик досрочно покинул Белый дом.

6 марта Bloomberg написало, что Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечалось, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.