Москва, 10 марта, 2025, 01:29 — ИА Регнум. В Москве задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам из пневматического пистолета в районе Солнцево. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно информации ведомства, подозреваемый вечером 8 марта возле жилого дома на Боровском проезде открыл огонь из пневматического пистолета в сторону двух несовершеннолетних. Отмечается, что угрозы жизни и здоровью потерпевших нет.

«Фигурант задержан, в ближайшее время следователи приступят к его допросу», — отметили в столичном СК.

Также там добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в феврале житель одного из домов в московском районе Северное Бутово выстрелил из сигнального пистолета в людей, которые якобы мешали ему, выгуливая своих собак.

В июне 2024 года в Москве мужчина открыл огонь из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома на улице Костромской двум прохожим — мужчине и женщине. Им потребовалась медицинская помощь. Также выстрелы были в сторону общественного транспорта.