Краснодар, 10 марта, 2025, 00:57 — ИА Регнум. В Краснодарском крае вечером 8 марта в городе Кропоткине загорелось здание кафе и гостиницы. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сообщили в МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

«Открытое горение в Краснодарском крае ликвидировано на 500 квадратах», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечены 62 специалиста и 19 единиц техники МЧС. Пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, в Краснодаре вечером 25 января загорелись сразу два ресторана в центре города. В 22:27 мск вспыхнул ресторан «МясоLove» на улице Красной. Из здания эвакуировали 50 человек.

Через полчаса пожар начался в ресторане на улице Северной. Были эвакуированы 37 человек. В течение часа загорелся ещё один ресторан на Красной. В результате никто не пострадал. Позже оказалось, что рестораны подожгли. Полиция задержала поджигателя.