Вашингтон, 10 марта, 2025, 00:51 — ИА Регнум. Терминалы системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат на Украине. Такое заявление сделал американский бизнесмен, владелец компании SpaceX, которой принадлежит Starlink, Илон Маск в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Starlink

«Чтобы быть предельно ясным, не важно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — написал Маск.

Предприниматель пояснил, что без Starlink украинские фронты обрушатся, потому что российские бойцы могут глушить все остальные коммуникации. Маск подчеркнул, что компания не собирается использовать Starlink как «разменную монету».

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель и глава департамента повышения эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «маленьким человеком». Так Маск отреагировал на заявление Сикорского, что обслуживание спутникового интернета для военных нужд киевского режима обходится Польше в сумму 50 млн долларов ежегодно.

Маск отметил, что замены Starlink не существует, а Варшава оплачивает лишь малую часть стоимости интернета для Киева.

До этого Маск заявил, что без спутниковой системы Starlink ВСУ не смогут удержать фронт. Он также добавил, что Украина неизбежно проиграет в вооруженном конфликте против России, и призвал к скорейшему миру.

4 марта около 4:30 мск военная помощь Украине от США прекратилась, такая же мера коснулась передачи разведданных ВСУ. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».