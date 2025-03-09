Люксембург, 10 марта, 2025, 00:12 — ИА Регнум. Принц Люксембурга Фредерик скончался в возрасте 22 лет из-за редкого генетического заболевания. Об этом 9 марта со ссылкой на заявление родителей принца сообщил портал TMZ.

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Как сообщили родители Фредерика, принц Люксембургский Роберт и мать Джулия Нассау, их сын скончался 1 марта.

Отец принца рассказал, что Фредерик умер в окружении своей семьи.

«Даже в свои последние минуты его юмор и безграничное сострадание заставили его уйти от нас с последним смехом… чтобы подбодрить нас всех», — добавил принц Люксембургский Роберт.

Фредерик страдал от редкой болезни POLG — митохондриального заболевания, связанного с нарушением обмена веществ. Как пояснил отец принца, болезнь «лишает клетки организма энергии, в свою очередь, вызывая прогрессирующую полиорганную дисфункцию и недостаточность». Такой диагноз Фредерику поставили еще в 14 лет, когда симптомы заболевания стали явными.

Семья принца Фредерика намерена в память о нём от его имени помогать фонду, изучающему болезнь, чтобы помочь другим людям, страдающим от неё.