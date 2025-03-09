Курск, 10 марта, 2025, 00:00 — ИА Регнум. Операция российских военных «бросок через трубу» в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области стала по-настоящему исторической. Такую оценку операции дал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Telegram-канал Апти Алаудинова. Кадр из видео

В опубликованном Алаудиновым в Telegram-канале 9 марта видео командир «Ахмата» дает напутствия российским военным, называя операцию «исторической». Во время разговора с бойцами он заявил, что мужчина имеет право на страх, однако герой должен перебороть его вместе с болью и идти дальше, выполняя поставленную боевую задачу.

«Когда мы выполним эту задачу, полностью поменяется ход этого конфликта. <…> У меня к вам просьба максимально подготовиться, сделать всё для того, чтобы у нас с вами расчет был на пять суток», — отметил Алаудинов.

Как отметил командир спецназа «Ахмат», штурмовики группы «Аиды» и связисты группы «Тимсо» на высочайшем уровне выполнили поставленные командованием задачи.

По словам Алаудинова, уникальная операция по проникновению в тыл противника в Судже через трубу войдет не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России. Операция продемонстрировала бесстрашный дух и гранитную решительность военных ВС РФ, подчеркнул Алаудинов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 9 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении от украинских войск подразделениями Вооруженных сил России в Курской области населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Министерство подчеркнуло, что российские войска продолжают громить врага в курском приграничье.

9 марта ВС РФ освободили от украинских войск село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. За предыдущие сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 350 человек. Также российские бойцы уничтожили танк, две БМП, пять БТР, 19 бронемашин и 29 автомобилей.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта сообщил, что вторгшиеся в Курскую область силы противника находятся в котле, у которого скоро захлопнут крышку. Он отметил успехи российских бойцов, продолжающих теснить врага.