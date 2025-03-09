Нью-Йорк, США, 9 марта, 2025, 23:31 — ИА Регнум. Россия и США запросили срочные закрытые консультации Совета безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) в связи с применением насилия в отношении мирных жителей в Сирии. Об этом вечером 9 марта сообщил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский.

Global Look Press

«Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии», — написал Полянский в Telegram-канале.

Он добавил, что стороны ожидают, что датское председательство СБ ООН назначит консультации на на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта.

Новость дополняется