Вашингтон, 9 марта, 2025, 23:17 — ИА Регнум. Американский предприниматель и глава департамента повышения эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск назвал безумием отказ ЦИК Румынии в регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на выборах президента.

Global Look Press

«Это безумие!» — отреагировал Маск в соцсети X (бывший Twitter) на решение румынского ЦИК.

Вечером 9 марта Центральное избирательное бюро сообщило об отказе в регистрации Джоджеску и другим двум независимым кандидатам на выборах в Румынии. При этом днем ранее, 8 марта, Конституционный суд Румынии допустил Джорджеску к выборам.

По словам политика, отказ в регистрации независимым кандидатам является прямым ударом в демократию и говорит о том, что страна находится под тиранией.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов. Однако Конституционный суд аннулировал результаты голосования, указав на нарушения в ходе предвыборной кампании.

26 февраля Джорджеску был задержан правоохранителями при первой попытке подачи документов в ЦИК. Ему предъявили обвинения в фальсификации источников финансирования избирательной кампании на прошлых выборах и в создании фашистской организации и объявили подписку о невыезде. В домах некоторых его сторонников были проведены обыски.

4 марта Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что за решением прокуратуры Румынии о предъявлении обвинений Джорджеску стоит руководство Евросоюза. Отмечалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сыгравшая основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов в Румынии в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае. При этом она угрожала Румынии ограничением доступа к фондам ЕС, если независимый политик будет продолжать участвовать в выборах президента.