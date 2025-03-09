Вашингтон, 9 марта, 2025, 22:20 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) намерен представить в конгрессе США законопроект о введении новых санкций в отношении банковского и энергетического секторов России. Об этом сенатор сообщил 9 марта в интервью телеканалу Fox News.

Global Look Press

«Что касается России, я представлю санкции против их банковского сектора и энергетического сектора на следующей неделе, чтобы призвать их сесть за стол переговоров. Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры, нам следует обрушить на них санкционный ад. И на следующей неделе у меня будет законопроект для этого», — пояснил политик.

Кроме того, сенатор добавил, что обеспокоен приостановкой предоставления Вашингтоном военной помощи и разведданных Киеву. По мнению Грэма, если «обесточить» Украину пока идут боевые действия, то в итоге ситуация станет хуже, чем в Афганистане.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Соединённых Штатов рассматривает смягчение санкций против российского энергетического сектора в случае достижения договоренностей по урегулированию на Украине. Уточняется, что процесс отмены санкций запустят, если удастся заключить мирное соглашение, но поручение не следует рассматривать как признак того, что США отменят ограничения без уступок со стороны России.

Глава минфина США Скотт Бессент объявил, что США «без колебаний» введут против РФ новые ограничения, если того потребует урегулирование украинского конфликта. Он указал, что Белый дом готов вводить «агрессивные и однозначные» санкции для максимального результата в краткосрочной перспективе.

7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций, в том числе введения масштабных банковских санкций и пошлин против Москвы для достижения перемирия на Украине. Он также добавил, что ВС России одерживают верх над украинскими формированиями на поле боя, и это вызывает опасения.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что все антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Российский лидер подчеркивал, что, вопреки санкционным мерам недружественных государств, экономика страны демонстрирует рост.