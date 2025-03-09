Бухарест, 9 марта, 2025, 22:51 — ИА Регнум. Отказ ЦИК Румынии в регистрации независимым кандидатам является прямым ударом в демократию и говорит о том, что страна находится под тиранией. Таким образом 9 марта кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску прокомментировал решение ЦИК о его недопуске к участию в выборах главы государства.

Global Look Press

«Это прямой удар в сердце демократии во всем мире! В Европе сейчас диктатура, Румыния находится под тиранией», — написал политик в соцсети Х.

Ранее Центральное избирательное бюро сообщило об отказе в регистрации Джоджеску и другим двум независимым кандидатам на выборах в Румынии. Члены ЦИК Румынии собрались вечером 9 марта, чтобы рассмотреть его кандидатуру. За недопуск к выборам проголосовали 10 членов бюро из 14. При этом днем ранее, 8 марта, Конституционный суд Румынии допустил Джорджеску к выборам.

Как предавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов. Однако Конституционный суд аннулировал результаты голосования, указав на нарушения в ходе предвыборной кампании.

26 февраля Джорджеску был задержан правоохранителями при первой попытке подачи документов в ЦИК. Ему предъявили обвинения в фальсификации источников финансирования избирательной кампании на прошлых выборах и в создании фашистской организации и объявили подписку о невыезде. В домах некоторых его сторонников были проведены обыски.

7 марта 2025 года политик подал документы в Центральную избирательную комиссию Румынии для участия в новых президентских выборах. Он заявил, что в день отмены предыдущих выборов в стране была уничтожена демократия.