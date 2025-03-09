Вашингтон, 9 марта, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Американский предприниматель и глава департамента повышения эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «маленьким человеком».

Global Look Press

Перед этим глава внешнеполитического ведомства Польши пригрозил найти замену спутникового интернета Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сикорский заявил, что Варшава оплачивает «50 млн долларов в год» за обслуживание спутникового интернета для военных нужд киевского режима.

«Остынь, маленький человечек. Ты платишь ничтожную часть стоимости. И замены Starlink не существует», — ответил Маск польскому министру в соцсети X (бывший Twitter).

До этого госсекретарь США Марко Рубио в ответ Сикорскому отметил, что Вашингтон не собирался отключать Украину от Starlink.

«Скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла», — написал Рубио в той же соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, ранее Маск заявил, что без спутниковой системы Starlink ВСУ не смогут удержать фронт. Он также добавил, что Украина неизбежно проиграет в вооруженном конфликте против России, и призвал к скорейшему миру.

4 марта около 4:30 мск военная помощь Украине от США прекратилась, такая же мера коснулась передачи разведданных ВСУ. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

Военный эксперт Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум уточнил, что такой шаг Вашингтона может говорить о том, что Москву услышали. Тем не менее он выразил скептицизм по поводу отключения Маском Starlink на Украине.

9 марта Трамп заявил, что Украина в сложившихся условиях может не выжить, даже если США продолжат оказывать ей поддержку. По словам Трампа, этот конфликт не должен был произойти. Он также посетовал на то, что США теперь застряли в «неразберихе», которая началась из-за украинского кризиса.