Тронхейм, Норвегия, 9 марта, 2025, 22:01 — ИА Регнум. Сборная Норвегии по прыжкам с трамплина в ходе домашнего чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме использовала мошеннический прием с экипировкой. Об этом 9 марта заявил руководитель команды Ян-Эрик Ольбу.

Global Look Press

Организаторы соревнований выявили армированную нить в паховых областях костюмов спортсменов Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, а также у двоеборца Йоргена Гробака. Это является нарушением, так как твердый каркас костюма может работать в качестве аэрокрыла.

Ольбу признал, что персонал его команды решил вставить армированную нить в костюмы двоих спортсменов, понимая, что это нарушение правил.

«Мы попытались обмануть систему. Это неприемлемо <…> Для меня очень важно взять на себя ответственность как лидера национальной сборной по прыжкам с трамплина. Спортсмены не несут никакой ответственности», — заявил руководитель сборной на пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, Россию не допустили к чемпионату мира в Норвегии. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил рекорд россиянки Елены Вяльбе, выиграв все гонки в ходе одного ЧМ. Вяльбе заявила, что он не смог бы этого сделать, если бы в соревнованиях участвовала сборная РФ.

Ранее двукратный чемпион Олимпийских игр Дмитрий Васильев назвал чемпионат мира по биатлону, прошедший в феврале в швейцарском Ленцерхайде, первенством мошенников. По его словам, это стало соревнованием между норвежцами, которые употребляют легализованный допинг.