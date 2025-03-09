Казань, 9 марта, 2025, 21:42 — ИА Регнум. Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Максим Богодвид/РИА Новости

В составе «Рубина» дубль оформил нападающий Мирлинд Даку, забивший на седьмой и 28-й минутах. У «Спартака» отличился полузащитник Эсекьель Барко, реализовавший пенальти на 42-й минуте.

На 75-й минуте Даку получил красную карточку после двух предупреждений за стычку с защитником «Спартака» Алексисом Дуарте, который также был удалён с поля.

На сегодняшний день «Рубин» идёт на восьмом месте в турнирной таблице, на счету команды 29 очков после 20 матчей. «Спартак» находится на третьей строчке с 40 очками после 20 игр.

Как передавало ИА Регнум, тольяттинский «Акрон» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Нападающий Артём Дзюба забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова.

8 марта московское «Динамо» разгромило махачкалинское «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 4:0.