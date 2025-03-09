Бухарест, 9 марта, 2025, 21:56 — ИА Регнум. Центральное избирательное бюро Румынии 9 марта отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску, подавшего документы для участия в выборах президента республики. Об этом сообщило газета Bursa.

Global Look Press

По данным издания, члены ведомства собрались вечером, чтобы рассмотреть его кандидатуру. За недопуск к выборам проголосовали 10 членов бюро из 14.

«В данный момент перед зданием Центрального избирательного бюро происходят столкновения между сторонниками Кэлина Джорджеску и жандармерией», — добавило издание.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов. Однако Конституционный суд аннулировал результаты голосования, указав на нарушения в ходе предвыборной кампании.

7 марта 2025 года Джорджеску подал документы в Центральную избирательную комиссию Румынии для участия в новых президентских выборах. Он заявил, что в день отмены предыдущих выборов в стране была уничтожена демократия.

26 февраля Джорджеску был задержан правоохранителями при первой попытке подачи документов в ЦИК. Ему предъявили обвинения в фальсификации источников финансирования избирательной кампании на прошлых выборах и в создании фашистской организации и объявили подписку о невыезде. В домах некоторых его сторонников были проведены обыски.

На участие Джорджеску выборах подали жалобы. 8 марта Конституционный суд Румынии рассмотрел апелляции и отклонил их, допустив политика к выборам.