Вашингтон, 9 марта, 2025, 21:14 — ИА Регнум. Управление по делам малого бизнеса (SBA) США в 2020 и 2021 годах выдало детям в возрасте до 11 лет почти 5,6 тыс. кредитов на общую сумму $312 млн. Об этом 9 марта сообщил департамент государственной эффективности (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском.

Global Look Press

«SBA предоставило 5593 кредита суммой в $312 млн заемщикам, возраст которых был 11 лет и младше во время получения кредита в 2020–2021 годах», — говорится на странице ведомства в соцсети X.

В департаменте отметили, что теоретически есть случаи, когда кредиты могут выдавать в таком возрасте, но специалисты сомневаются, что все эти займы относятся к этой категории. Также у некоторых детей были указаны номера соцстрахования с неверными именами.

Как передавало ИА Регнум, DOGE 4 марта сообщил, что в 2020 и 2021 годах SBA выдало кредиты на $333 млн лицам, чей возраст был более 115 лет. Самым удивительным был случай, когда заемщиком, согласно документам, выступил мужчина в возрасте 157 лет, получив $36 тыс.

В феврале Маск сообщил, что DOGE выявило миллионы лиц, получающих социальные пособия, чей возраст более 120 лет. Был выявлен также получатель, который числился в категории от 360 до 369 лет. Маск пошутил, что в стране развелось много вампиров.