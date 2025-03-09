Вашингтон, 9 марта, 2025, 20:55 — ИА Регнум. США могут снова поднять пошлины на ввоз импорта. Об этом 9 марта заявил американский президент Дональд Трамп.

Global Look Press

«Это зависит от обстоятельств. Мы можем поднять пошлины. Я не думаю, что мы их снизим, но поднять можем», — во время интервью телеканалу Fox News.

На заявление, что иностранные компании хотят ясности по этому вопросу, Трамп назвал их сетования беспочвенными. Он добавил, что другие страны грабили США десятилетиями, теперь он этого не позволит. При этом президент отказался отвечать на вопрос, может ли его политика спровоцировать рецессию в американской экономике.

«Ненавижу предсказывать такие вещи. Есть переходный период, поскольку то, что мы делаем, очень масштабно. Мы возвращаем богатство в Америку», — ответил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 1 февраля ввел пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также ввел дополнительные сборы в размере 10% на поставки из Китая. Он сначала отложил действие тарифов в отношении канадских и мексиканских товаров на месяц, когда Мехико и Оттава пообещали усилить борьбу с наркотрафиком в США. Но 27 февраля американский лидер заявил, что контрабанда наркотиков продолжается, и он восстановит действие пошлин с 4 марта.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 4 марта раскритиковал решение Трампа, назвав его несправедливым. Он заявил, что Оттава немедленно введёт ответные пошлины в размере 25% на американские товары. По его словам, это приведёт к росту цен для жителей США на продукты питания, бензин и автомобили.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также пообещала ввести ответные пошлины на товары из США. При этом она подчеркнула готовность к переговорам для разрешения сложившейся ситуации.

При этом министр торговли США Говард Латник 5 марта сообщил, что Трамп рассматривает возможность ослабить некоторые пошлины на импорт из Канады и Мексики. Это может коснуться автопрома и ряда других секторов.