Москва, 9 марта, 2025, 20:47 — ИА Регнум. Во время обысков у вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства региона в Москве Кирилла Бочарова изъяты 50 млн рублей наличными. Об этом 9 марта сообщили в правоохранительных органах.

Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

«При обыске у фигурантов уголовного дела были выявлены и изъяты денежные средства в размере 50 млн рублей наличными», — приводит ТАСС слова источника.

Отмечается, что после этого им официально было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля Алексеев и Бочаров были задержаны в Москве. Сотрудники ФСБ провели операцию в помещении представительства, где чиновники получали 30 млн рублей от предпринимателя.

По версии следствия, подозреваемые требовали 100 млн рублей у руководителей одной из компаний за эксплуатацию лесных участков, участие в инвестиционных проектах и оказание им общего покровительства.

Басманный суд Москвы 26 февраля арестовал Алексеева на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день Бочарова также арестовали на два месяца.