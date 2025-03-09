Вашингтон, 9 марта, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Украина в сложившихся условиях может не выжить, даже если США продолжат оказывать ей поддержку. Об этом 9 марта заявил американский президент Дональд Трамп.

Global Look Press

В ходе в интервью американского лидера телеканалу Fox News журналистка спросила его, не опасается ли он гибели Украины, если США прекратят помогать ей.

«Она может не выжить в любом случае. У нас есть некоторые слабые стороны в отношениях с Россией. Знаете, [для урегулирования] нужны двое», — ответил Трамп.

По словам Трампа, этот конфликт не должен был произойти. Он также посетовал на то, что США теперь застряли в «неразберихе», которая началась из-за украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, после скандала в Белом доме, когда глава киевского режима Владимир Зеленский допустил хамское поведение на встрече с Трампом, американская сторона 4 марта приостановила военную помощь киевскому режиму. Также США временно прекратили обмен разведданными с Украиной.

7 марта Национальное агентство геопространственной разведки США объявило о приостановке доступа Украины к спутниковым снимкам. Эти данные активно использовались Вооружёнными силами Украины (ВСУ) для корректировки артиллерийских ударов и наведения беспилотников на цели.

В тот же день журнал Time сообщил, что с Украины уехали западные специалисты, занимавшиеся обработкой спутниковых данных для ВСУ. По данным издания, в штабе ВСУ таких специалистов больше не осталось.