Москва, 9 марта, 2025, 20:20 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту удара Вооружёнными силами Украины (ВСУ) по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Об этом 9 марта сообщил Следственный комитет РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту удара ВСУ по рынку в Великих Копанях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что днем 9 марта украинские вооруженные формирования атаковали территорию рынка, в результате чего есть погибшие и раненые.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВСУ, причастные к этому преступлению.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта украинские формирования нанесли удар двумя ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS по рынку в Великих Копанях. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, в этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие, на месте работают сотрудники спасательных служб.

Позднее стало известно, что один из раненых умер в больнице. Детей среди пострадавших нет.