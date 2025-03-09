Москва, 9 марта, 2025, 20:16 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил России освободили от украинских войск в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Министерство подчеркнуло, что российские войска продолжают громить врага в курском приграничье.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 марта ВС РФ освободили от украинских войск село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. За предыдущие сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 350 человек. Также российские бойцы уничтожили танк, две БМП, пять БТР, 19 бронемашин и 29 автомобилей.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта сообщил, что вторгшиеся в Курскую область силы противника находятся в котле, у которого скоро захлопнут крышку. Он отметил успехи российских бойцов, продолжающих теснить врага.