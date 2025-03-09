Донецк, 9 марта, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Российские подразделения улучшили позиции на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 марта сообщил глава республики Денис Пушилин.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Краснолиманское направление — мы также видим улучшение позиций для наших подразделений. Но при этом быстрых, прорывных движений там нет. Для нас важно, чтоб продвижение вперед шло планомерно и выверено», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале.

По словам главы региона, украинская армия начала перебрасывать дополнительные силы с курского направления, участились контратаки. Пушилин уверен, что противник осознает всю печальность ситуации на красноармейском направлении и другим. Украинское командование проводит контратаки, не жалея личного состава, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта Пушилин сообщал, что на краснолиманском направлении ситуация планомерно удерживается. Он добавил, что в Часовом Яре продолжаются городские бои, противник перекидывает дополнительные резервы.

24 февраля Пушилин отмечал, что российские военные с освобождением села Улаклы ликвидировали «карман», образовавшийся на курахово-новосёловском направлении. По его словам, контроль над населённым пунктом создаёт дополнительные предпосылки для продвижения российских подразделений далее через Константинополь на следующие направления.