Барнаул, 9 марта, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Спасатели локализовали пожар, вспыхнувший на рынке в Барнауле Алтайского края, на площади 1,1 тыс. кв. м. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба МЧС РФ.

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«Из-за сильного задымления работает 13 звеньев газодымозащитной службы. В тушении задействованы 72 специалиста и 24 единицы техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, в результате пожара никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, пожар в Барнауле вспыхнул 9 марта в здании на улице Целинной, где расположен рынок. К моменту прибытия спасателей открытым огнем горела кровля.

В декабре 2024 года в Барнауле также произошел крупный пожар, охвативший 1 тыс. кв. м. Загорелся склад со стройматериалами и горючими жидкостями, была угроза, что пламя перейдет на соседние здания. Для борьбы с огнем в том числе привлекли пожарный поезд.