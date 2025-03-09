Вашингтон, 9 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Образование в Соединенных Штатах Америки и министерство образования страны являются худшими в мире. Об этом 9 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press

«Мы хотим вернуть школы [под управление властей] штатов, потому что у нас худшее в буквальном смысле слова министерство образования и образование в мире. Мы находимся в самом низу списка, но при этом занимаем первое место по стоимости обучения на одного ученика», — сказал он в беседе с телеканалом Fox News.

Он подчеркнул, что штаты справятся с управлением школами ничуть не хуже лучших образовательных ведомств во всем мире.

Ранее, 5 марта, сообщалось, что Трамп может издать исполнительный указ, ликвидирующий министерство образования. Источники газеты The Wall Street Journal уточнили, что часть функций ведомства после ожидаемого упразднения может перейти к минфину, минторгу или администрации малого бизнеса. По данным издания, Трамп поручит министру образования Линде Макмэон «сделать все необходимые шаги», чтобы содействовать закрытию ведомства в полном соответствии с законодательством США.

Ранее президент США заявил, что планирует поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску проверить министерство образования и Пентагон, чтобы выявить там масштабные случаи мошенничества и злоупотреблений.