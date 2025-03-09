Вашингтон, 9 марта, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, когда президентом США был Джо Байден, выманивал у него деньги так легко, будто забирал конфеты у ребенка. Об этом 9 марта заявил американский лидер Дональд Трамп.

Global Look Press

«При Байдене он забирал деньги у этой страны, как конфеты у ребенка. Это было так легко, с тем же самым подходом. И я просто не думаю, что он благодарен», — отметил он в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Трампа, в общей сложности Вашингтон при предыдущей администрации передал Киеву $350 млрд. Он подчеркнул, что намерен возвращать богатство в США.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее заявил, что хочет заключить с Киевом сделку о добыче американскими компаниями украинских полезных ископаемых в рамках компенсации на сумму $500 млрд за переданную ранее помощь. Зеленский 23 февраля ответил, что не признает никакого долга перед США, и сообщил, что Киев получил вооружения только на $100 млрд в качестве гранта.

28 февраля в Белом доме прошла встреча Зеленского и Трампа, на которой планировалось подписание соглашения по украинским ресурсам. Но глава киевского режима после требования начать переговоры с Россией начал вести себя хамским образом, и его выставили за дверь.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 3 марта заявила, что американские граждане устали финансировать конфликт Украины с Россией. Она также указала на нежелание Зеленского остановить боевые действия.

С 4 марта США приостановили военную помощь Украине. На следующий день директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф сообщил, что Вашингтон временно прекращает обмен разведданными с Киевом. Он объяснил это стремлением американской стороны призвать всех к ответственности за установление мира.