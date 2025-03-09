Тегеран, 9 марта, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Иран никогда не будет обсуждать с США прекращение ядерной программы республики. Об этом 9 марта заявила миссия Ирана при ООН.

Global Look Press

«Если целью будет демонтаж мирной ядерной программы Ирана, чтобы заявить, что то, чего не смог добиться [44-й президент США Барак] Обама, теперь достигнуто, такие переговоры никогда не состоятся», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Х.

Также отмечается, что Тегеран допускает возможность проведения переговоров по своей ядерной программе, только если тематикой обсуждения будет возможная милитаризация.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением провести переговоры по ядерной программе страны. Вашингтон рассматривает как военный, так и дипломатический пути решения вопроса, но отдает предпочтение переговорам, уточнил американский лидер.

На следующий день Хаменеи заявил, что Тегеран не станет вести переговоры с США, так как Белый дом пытается навязать республике собственные интересы вместо того, чтобы решать проблемы. На это Трамп заявил, что время для заключения сделки США с Ираном по ядерной программе уходит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил позицию Москвы, согласно которой США и Иран должны решать вопрос о ядерной программе только мирными, политико-дипломатическими средствами. Он также добавил, что тема Ирана была затронута в ходе переговоров в Эр-Рияде, однако ее не обсуждали детально.