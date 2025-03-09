Смоленск, 9 марта, 2025, 19:25 — ИА Регнум. Двое подростков провалились под лед во время прогулки по водохранилищу в Рославле в Смоленской области, в результате один из них погиб. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Главного управления СК по региону.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Сегодня в следственные органы поступило сообщение о том, что во время прогулки по водохранилищу в городе Рославле двое несовершеннолетних провалились под лед. В ходе проведенных поисковых работ тело второго несовершеннолетнего было извлечено из водоема», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что при осмотре на теле не было обнаружено видимых телесных повреждений. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Другого подростка смогли вытащить очевидцы, его госпитализировали. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта на городском пляже города Химки в Московской области две девочки провалились под лед. Одну из них очевидцы смогли вытащить на берег, вторая школьница погибла. Ее тело достали из воды спасатели.