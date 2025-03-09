Самара, 9 марта, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 9 марта в Самаре и завершилась со счетом 2:0.

Кадр из видео

На девятой минуте встречи счет открыл нападающий Артём Дзюба. Для него этот гол стал 234-м в карьере и сделал его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

На 83-й минуте точным ударом отметился полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова по забитым голам.

1 марта в матче 19-го тура РПЛ против «Пари Нижний Новгород» Дзюба забил свой 233-й мяч, сравнявшись с Кержаковым. При этом по итогам матча «Акрон» уступил со счётом 1:2. После игры Дзюба заявил, что гол был омрачён поражением, но сравняться с Кержаковым дорогого стоит.