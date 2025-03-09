Лас-Вегас, США, 9 марта, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, при каком условии турнир может быть вновь организован на территории России.

Global Look Press

«[Президент США Дональд] Трамп и [президент России Владимир] Путин должны разобраться с этим. Ты понимаешь, о чём я. Тогда мы сделаем это», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Последний турнир североамериканской лиги провели в России 9 ноября 2019 года на «ЦСКА Арене» в Москве. В главном событии UFC Fight Night 163 тогда боролись американец Келвин Каттар и россиянин Забит Магомедшарипов. Победу в поединке одержал последний единогласным решением судей.

Как сообщало ИА Регнум, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что верит в скорое возвращение UFC в Россию. Он также поздравил российского бойца Магомеда Анкалаева с победой над бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 313, который прошёл в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе.

При этом Уайт выразил недовольство титульным поединком между Анкалаевым и Перейрой. Он подчеркнул, что ожидал большего.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Уайту пора приехать в республику, чтобы узнать секрет непобедимости местных бойцов и посмотреть, как растут чемпионы.