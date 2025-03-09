Херсон, 9 марта, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Владимир Сальдо/Telegram

«Информация пока предварительная. Мы ждем всех пострадавших. Они маршрутизированы в Скадовскую больницу. Пока привезли только двоих. К сожалению, один погибший из этих двоих. Детей по оперативной информации среди пострадавших нет. Все взрослые», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

До этого пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо сообщала о семи раненых.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта украинские формирования нанесли удар двумя ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS по рынку в Великих Копанях. Как сообщил губернатор, в этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию. В результате обстрела есть погибшие, на месте работают сотрудники спасательных служб.