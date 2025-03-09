Вашингтон, 9 марта, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Сейчас не то время, чтобы США сокращали военные расходы, как бы этого ни хотелось. Об этом 9 марта заявил американский президент США Дональд Трамп.

Global Look Press

«Я бы с удовольствием сократил расходы на оборону, но не сейчас… Я хочу сильную страну в военном отношении. Нам это нужно сейчас», — ответил он на соответствующий вопрос в ходе интервью телеканалу Fox News.

Он также посетовал на то, что в течение четырех предыдущих лет страной плохо управляли. По его словам, Новой администрации предстоит многое сделать, чтобы наверстать упущенное время.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 20 января, в день вступления в должность президента, заявил, что снова сделает армию США самой сильной в мире. При этом он пообещал быть миротворцем и использовать вооруженные силы только для защиты страны от врагов.

7 марта он в очередной раз потребовал, чтобы все члены НАТО вносили справедливый вклад в финансирование обороны. Он пригрозил, что государства, которые этого не делают, будут лишены защиты альянса. Президент также усомнился, что участники объединения придут на помощь США, если стране потребуется защита.