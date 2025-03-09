Донецк, 9 марта, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Освобожденный Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР) открыл Вооружённым силам России путь к Днепропетровской области. Об этом 9 марта заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

Кадр из видео

«Константинополь сможет открыть нам дорогу на Днепропетровскую область», — уточнил он в беседе с «РИА Новости».

Эксперт подчеркнул, что Украина понимает это и пытается бороться за каждый километр. При этом Гагин отметил, что российские военные на данном направлении качественно и быстро продвигаются вперед, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают туда дополнительные резервы, в частности из Курской области.

«Противник на этом направлении стал оказывать ожесточенное сопротивление, они держатся за каждый километр, за каждый укрепрайон, за каждую лесополосу», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта группировка войск «Восток» армии России освободила Константинополь. Также были нанесены удары по позициям ряда бригад противника возле Богатыря, Федоровки, Веселого, Воскресенки, Днепроэнергии и Разлива в ДНР. Позже сообщалось, что ВС РФ провели зачистку и закрепились в поселке. Потери противника составили более 50 военных.

Армия России с 1 по 7 марта освободила от украинских формирований четыре населенных пункта в ДНР. Группировка войск «Центр» освободила село Андреевка, а группировка войск «Восток» — сёла Скудное и Привольное, а также поселок Бурлацкое.