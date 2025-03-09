Тель-Авив, Израиль, 9 марта, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Министр энергетики Израиля Эли Коэн приказал немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа. Об этом 9 марта заявила государственная телерадиокомпания Kan.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Отмечается, что на такой шаг Израиль пошел с целью заставить палестинскую группировку ХАМАС освободить заложников. Кроме того, согласно данным, ранее электроэнергия поставлялась в сектор Газа для питания опреснительной установки.

«Остальная электроэнергия в Газе вырабатывается генераторами и топливом», — уточнил портал.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта ООН обвинила Израиль в совершении военных преступлений в секторе Газа. По данным телеканала Al Jazeera, властей страны обвинили в убийстве минимум 58 палестинцев, включая десятерых детей и трех женщин, с момента прекращения огня, а также в блокаде всей гуманитарной помощи, направляемой в сектор Газа.

В середине января Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии. В него вошел план, состоящий из трех этапов: вывод войск Израиля из Газы, освобождение 33 заложников ХАМАСА, затем освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, а также обмен телами погибших.