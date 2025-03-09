Великий Новгород, 9 марта, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Мужчина утонул вреке Полисть в городе Старая Русса, пытаясь спасти свою собаку. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе главного управления СК РФ по Новгородской области.

Максим Богодвид/РИА Новости

Предварительно, местный житель гулял с собакой вдоль набережной. Животное выскочило на лед, увидев лебедей на реке, но провалилось под воду. Владелец кинулся на помощь, однако утонул.

«Следователем по данному факту организовано проведение доследственной проверки», — указано в Telegram-канале ведомства.

Для установления точной причины смерти жителя проведут судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в Башкирии собака несколько дней, не сходя с места, ждала у реки Уфы хозяина, который трагически погиб, провалившись под лёд. Владелец животного попытался на велосипеде пересечь реку, чтобы сократить путь домой, но тонкое ледовое покрытие не выдержало. Родственники пытались забрать собаку домой, она же возвращалась к реке.