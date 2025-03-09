Вашингтон, 9 марта, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Ядерное оружие, а не климатические изменения, является основной угрозой для человечества. Такое мнение 9 марта высказал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, раскритиковав позицию экс-главы государства Джо Байдена по этому вопросу.

Global Look Press

«Я годами слушал, как Байден говорит об «экзистенциальной угрозе». Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза — это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах — это ядерное оружие, эти огромные «монстры», которые могут разнести вас на мили вокруг», — подчеркнул американский лидер в беседе с телеканалом Fox News.

Трамп добавил, что демократы никогда не говорят об этой угрозе.

Ранее, 6 марта, президент США во время подписания исполнительных указов в Овальном кабинете призвал страны избавиться от ядерного оружия и выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией. Трамп также заявил, что в прошлый свой срок имел успехи в переговорах с Россией и Китаем о ядерном разоружении.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Трамп заявил, что американская сторона заинтересована в сокращении ядерных арсеналов, однако готова пойти на это только с Россией и Китаем. По утверждению американского лидера, в Вашингтоне считают хорошими шансы на заключение нового соглашения.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в начале переговорного процесса в сфере контроля над вооружениями. Однако в нынешних условиях нужно учитывать ядерные потенциалы всех стран, подчеркнул он.