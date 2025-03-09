Вашингтон, 9 марта, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам, несмотря на перепалку с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

CNP/AdMedia/Global Look Press

Так он ответил на вопрос, ждет ли он еще украинского политика на подписание соглашения.

«Да, я так думаю», — сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским. Американский президент отметил неминуемость переговоров, в то время как глава киевского режима высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. В итоге подписание документа отменили, и украинский политик досрочно покинул Белый дом.

6 марта Bloomberg написало, что Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечалось, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.

Спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что у Белого дома возникает вопрос, насколько Киев серьезно настроен в стремлении к обсуждению мира.