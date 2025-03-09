Вашингтон, 9 марта, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Время для заключения сделки США с Ираном по ядерной программе уходит. Об этом 9 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press

«Я хотел бы заключить сделку с ними, которая будет столь же эффективна, как военное решение. Однако дело в том, что время уходит», — заявил он в беседе с телеканалом Fox News.

Он также напомнил, что 7 марта направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе республики. По его словам, в нем он отметил, что рассматривает для решения иранского ядерного вопроса как военный, так и дипломатический пути, однако все же отдает предпочтение переговорам.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта Хаменеи заявил, что Тегеран отказывается вести переговоры с Вашингтоном. Он отметил, что Белый дом пытается навязать республике собственные интересы вместо того, чтобы решить проблемы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что вопросы переговоров с Ираном обсуждались в ходе встречи российской и американской сторон в Эр-Рияде 18 февраля, однако детально тема не обсуждалась. Представитель Кремля напомнил, что Тегеран и Вашингтон должны решать проблемы исключительно путем переговоров.