Москва, 9 марта, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Через Евразийскую литосферную плиту проходит постоянно расширяющаяся трещина, которая достигает озера Байкал, и тектонические процессы через сотни миллионов лет приведут к тому, что этот водоем превратится в пресноводный океан. Об этом 9 марта заявил геолог Станислав Завацки.

Serguei Fomine/Global Look Press

«Он действительно будет сравним с океаном. Если плиты продолжат удаляться друг от друга, он будет занимать всю Восточную Сибирь, среднюю Сибирь и до Урала. Но Урал уже не будет существовать, он уже будет эрозией съеден», — процитировало его издание Life.ru.

Геолог отметил, что этот процесс станет уникальным явлением для планеты и повлияет на экологическую ситуацию на Земле. Он также добавил, что такие глобальные изменения происходят циклически примерно каждые 600 млн лет.

Ранее австралийские ученые из Университета Кертин спрогнозировали, что через несколько сотен миллионов лет Тихого океана не станет, а материки объединятся в новый суперконтинент — Амазию. Завацки согласен с этим сценарием. По его прогнозу, Антарктида сместится к северу и, вероятно, разделится на две части.

Он объяснил, что такие изменения связаны с вращением земного ядра, которое генерирует конвективные потоки, влияющие на движение литосферных плит.

«Наше ядро очень горячее и быстро вращается. Именно это обеспечивает тектоническую активность, которая отсутствует, например, на Марсе», — рассказал Завацки.

Ученый также выразил скептицизм относительно планов изменения климатических условий Марса, отметив, что без активного ядра и магнитного поля планета не сможет удерживать атмосферу. Он назвал тектонику плит подарком для Земли, который обеспечивает динамику, способствующую развитию жизни.

Как передавало ИА Регнум, ранее ученые из Саутгемптоновского университета в Великобритании выяснили, что Северная и Южная Америки продолжают отдаляться от Европы и Африки. Они движутся в разные стороны из-за процессов внутри мантии. Установлено, что Южная Америка и Африка полностью разделились от 80 млн до 100 млн лет назад, а Европа и Северная Америка — примерно 60−55 млн лет назад.