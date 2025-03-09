Херсон, 9 марта, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате удара украинских формирований по селу Великие Копани в Херсонской области. Об этом 9 марта сообщила министр здравоохранения региона Елена Борчанинова.

Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

«По предварительной информации, четыре человека получили ранения. Бригады скорой помощи везут их в Скадовскую больницу. При необходимости их направят на лечение в Крым», — приводит её слова ТАСС.

Борчанинова уточнила, что среди пострадавших — фельдшер и водитель скорой помощи. Информация уточняется, добавила министр.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта украинские формирования нанесли удар двумя ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS по рынку в Великих Копанях. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, в этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию. В результате обстрела есть погибшие, на месте работают сотрудники спасательных служб.