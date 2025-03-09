Владикавказ, 9 марта, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Пятеро детей от шести до 14 лет госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей во Владикавказе. Об этом 9 марта сообщил региональный главк МЧС.

МЧС Северной Осетии

«Прибывшие на место происшествия огнеборцы произвели обесточивание аварийных автомобилей, а также отключение газобаллонного оборудования», — добавляется в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавшие дети доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу Владикавказа для осмотра медиками. К ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлекались 10 специалистов и две единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января на 88-м км автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск произошло ДТП, столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус ПАЗ. Как позже сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев,в результате происшествия пострадали 10 детей.