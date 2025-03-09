Москва, 9 марта, 2025, 17:37 — ИА Регнум. В Московском зоопарке молодой самец борнейского орангутана Матику (Мотя) переехал в просторный вольер к гиббону Лизе. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба зоосада.

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В конце марта Моте будет семь лет, что для орангутанов приравнивается к подростковому возрасту. Он родился в Новосибирском зоопарке, получив при рождении травму головы. Ситуацию исправила операция, однако мать Мишель его не приняла. Первые месяцы жизни его выращивали специалисты. В возрасте пяти месяцев он переехал в Московский зоопарк.

«Группа борнейских орангутанов на тот момент состояла из взрослой самки Личаны (бабушки Моти), самца Джентана и их только что родившегося детеныша Джелая. Отношения внутри семьи были уже сформировавшимися, поэтому «новичку» потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к новому месту», — поделились сотрудники.

Матику никак не мог наладить отношения с Личаной, которая могла его ударить или отнять еду. На ночь его всегда переводили в отдельное помещение, так Моте было спокойнее. Когда зверь повзрослел, то стал все чаще испытывать агрессию со стороны взрослых орангутанов. Из-за этого Мотя отказался бывать в большом вольере, предпочитая одиночество в небольшом помещении.

«Для улучшения условий содержания было решено подселить молодого самца к довольно пожилой самке гиббона — Лизе, которая тоже жила одна в большом вольере. Это представитель другого вида, к тому же она сильно старше Моти», — пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что выбор стал удачным. Первое время Лиза, возраст которой превышает 30 лет, настороженно относилась к новичку, но вскоре приняла его. Дружелюбный Мотя легко принял ее главенство в вольере. Постепенно время их совместного препровождения с 1–2 часов увеличивалось, и сейчас они в одном пространстве практически весь день. Вечером их разделяют, а утром после завтрака вновь запускают в общий вольер.

Как сообщало ИА Регнум в феврале, в Московском зоопарке у пары равнинных горилл Киры и Визури родился детеныш. Мать почти все время держит малыша — это мальчик — на руках и пока не дает его другим членам семейства: взрослой самке Шинди и ее дочке Аме, а также своим дочерям Афие и Клеопатре. Равнинные гориллы относятся к видам, находящимся на грани исчезновения. Они обитают в мангровых зарослях, в горных и тропических лесах экваториальной Африки.