Курск, 9 марта, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Появилось видео уничтожения автоколонны Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидающей позиции в Судже Курской области. Ролик 9 марта выложила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены», — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что удары наносили операторы БПЛА Центра «Рубикон».

Ранее, 8 марта, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях курского участка фронта, при этом боевики ВСУ бросают позиции и бегут.

9 марта Минобороны сообщило, что ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 350 человек на курском направлении. Помимо этого, ВС РФ уничтожили танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей противника. Также 9 марта ВС России освободили от украинских формирований село Лебедевка в приграничных районах Курской области.