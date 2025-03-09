Барнаул, 9 марта, 2025, 17:30 — ИА Регнум. В Барнауле загорелось здание, в котором располагается рынок, площадь пожара достигла 1,1 тыс. кв. м. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Алтайского края.

Кадр из видео

«На улице Целинной произошло возгорание в административном здании. На момент прибытия пожарных крыша здания горит открытым огнем», — говорится в заявлении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952237" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Площадь пожара в Барнауле достигла 1100 квадратов

Также отмечается, что пожар начался около 19:32 (15:32 мск). В результате ЧП, предварительно, пострадавших нет. В ведомстве добавили, что на месте работают 70 сотрудников МЧС и 21 единица техники.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 марта МЧС ликвидировало пожар на территории трех одноэтажных ангаров на рынке в Дагестане. Возгорание распространилось на 400 кв. м. По данным МЧС, пострадавших в результате пожара не было.

14 февраля на Центральном рынке Симферополя вспыхнул пожар в двухэтажном торговом здании на площади около 1 тыс. кв. м. Из-за ветра появилась угроза распространения огня на соседние здания, но к утру 15 февраля возгорание удалось потушить.