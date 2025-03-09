На рынке в Барнауле вспыхнул крупный пожар
В Барнауле загорелось здание с рынком, площадь пожара достигла 1,1 тыс. кв. м
Барнаул, 9 марта, 2025, 17:30 — ИА Регнум. В Барнауле загорелось здание, в котором располагается рынок, площадь пожара достигла 1,1 тыс. кв. м. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Алтайского края.
«На улице Целинной произошло возгорание в административном здании. На момент прибытия пожарных крыша здания горит открытым огнем», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что пожар начался около 19:32 (15:32 мск). В результате ЧП, предварительно, пострадавших нет. В ведомстве добавили, что на месте работают 70 сотрудников МЧС и 21 единица техники.
Как передавало ИА Регнум, вечером 8 марта МЧС ликвидировало пожар на территории трех одноэтажных ангаров на рынке в Дагестане. Возгорание распространилось на 400 кв. м. По данным МЧС, пострадавших в результате пожара не было.
14 февраля на Центральном рынке Симферополя вспыхнул пожар в двухэтажном торговом здании на площади около 1 тыс. кв. м. Из-за ветра появилась угроза распространения огня на соседние здания, но к утру 15 февраля возгорание удалось потушить.